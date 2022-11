Andrea, Matteo e Virginia Bocelli a Radio Italia: “La famiglia è un valore”

Risponde Andrea Bocelli: “Questo libro è stato scritto per raccontare un viaggio per la Via Francigena a ritroso. Di solito la Via Francigena la percorrono i pellegrini per arrivare a Roma. Io l’ho percorsa da Roma per ritornare a casa, a cavallo. Ci siamo fatti 360 chilometri a cavallo, fermandoci spesso in luoghi di significato spirituale. Abbiamo incontrato suore, frati, monaci, di tutto. È stato molto bello e abbiamo raccontato tutto questo in un libro che si intitola ‘In cammino. Diario di un pellegrino’”.