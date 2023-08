Andrea Bocelli, pianista d’eccezione per Biagio Antonacci

Entrambi i cantanti sono in vacanza e si stanno riposando: Biagio Antonacci ha da poco terminato la fase estiva del suo “Palco Centrale Tour” e ha già annunciato che presto pubblicherà un nuovo album, Andrea Bocelli invece riprenderà i suoi concerti in giro per l’Europa verso la fine di agosto, con due appuntamenti italiani al Teatro Antico di Taormina venerdì 1 e sabato 2 settembre. Una volta terminate le date in Europa, a novembre partirà per gli Stati Uniti, dove ha già in programma 11 live.