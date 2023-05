Andrea Bocelli canta per l’Inter in finale di Champions. A San Siro, Tananai e Madame

Andrea Bocelli si è messo addirittura al pianoforte, per eseguire e intonare in modo impeccabile uno dei cori che nelle ultime ore accompagna il risultato della sua Inter: “E per la gente che ama soltanto te, per tutti quei chilometri che ho fatto per te, Internazionale devi vincere”. Il tenore è già pronto per la finale di Istanbul: “Ora il prossimo appuntamento è per il 10 giugno, scaldiamo le voci!”, conclude in chiusura del video, già popolarissimo online, che potete vedere qui sotto.