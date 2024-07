Andrea Bocelli, ai suoi concerti un altro super ospite: Johnny Depp

L'annuncio della partecipazione di Johnny Depp è stato accompagnato da queste parole: "Un attore dal fascino disarmante che ha dato vita a innumerevoli personaggi iconici sul grande schermo, il talento musicale di questi eclettico artista è altrettanto intenso: una vera e propria star amata e applaudita ovunque. Ricordo con affetto di aver suonato e cantato con Johnny Depp quando ha visitato la mia casa in Toscana. Siamo felici di annunciare che questa inaspettata coppia si esibirà ancora una volta - e questa volta in pubblico, come i suoi fan saranno entusiasti di sentire. Vogliamo ringraziare Johnny per aver accettato il nostro invito: sarà una gioia accoglierlo sul palco del Teatro del Silenzio".