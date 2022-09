La musica di Max Pezzali arriva fino alla Svezia e conquista anche le band heavy metal. I Sabaton, un gruppo che si è formato proprio in una cittadina svedese oltre 20 anni fa, hanno scelto di intonare un successo degli 883 durante il loro concerto in Italia. Il video, rimbalzato sui social, è stato visto anche dallo stesso Pezzali che, in vacanza dall’America, ha ringraziato per lo speciale omaggio.