Anche Gianni Morandi è appassionato di “Mare fuori”, grazie ad Anna

La video-intervista #atupertu con Gianni Morandi parte dal suo ultimo singolo, “Anna della porta accanto”, che fa pensare subito a sua moglie, Anna: “L’ha scritto per me Jovanotti e dice: ‘È un animale strano… Ti ho vista rientrare di notte…’”, racconta l’artista ai nostri microfoni. “Io ho parlato con la mia Anna e le ho detto: ‘Ma tu ti ci rivedi in questo personaggio che ha descritto Jovanotti? Perché secondo me sono io che non ti conosco bene!’”, ha concluso scherzando.