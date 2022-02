Ana Mena: dal ricordo dei Festival visti in Spagna a Sanremo in gara

Ana Mena questa sera tornerà sul palco dell'Ariston, dopo essere stata ospite per la serata cover nel 2020 insieme a Riki: questa volta sarà in gara e presenterà in gara al Festival di Sanremo il brano “Duecentomila ore”. Intanto è stata protagonista delle dirette con Mauro Marino e Manola Moslehi dal Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo. L'emozione per questa esperienza, i ricordi legati al Festival di Sanremo visto in Spagna, l'amore per la musica italiana e Rocco Hunt: l'artista si racconta su Radio Italia solomusicaitaliana.