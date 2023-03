Amsi presenta il suo nuovo singolo "Come pioggia che cade"

"Come pioggia che cade" è in onda su Radio Italia solomusicaitaliana da oggi, venerdì 3 marzo. La canzone di Amsi, pseudonimo di Thomas Amella, anticipa il suo EP "La teoria dell'oliva", in uscita quest'anno. Il disco di Amsi raccoglie brani pensati per essere potenzialmente inseriti nella colonna sonora di film e serie tv.