Amedeo Minghi, “Non c’è vento stasera”: il singolo che lancia nuovo album e tour

Il nuovo singolo “Non c’è vento stasera” segna la prima di tante novità, per Amedeo Minghi, in questo 2024. La canzone, in rotazione da domani (venerdì 15 marzo) su Radio Italia solomusicaitaliana, anticipa infatti un album di inediti e verrà presentata durante “40 anni da 1950”, un tour pensato proprio per celebrare quello storico disco: in due date, è prevista anche la presenza di Mietta come ospite speciale.