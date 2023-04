Altro che Zero a Zero… Renato Zero in concerto a Milano ha vinto!

“Stasera io e Zero faremo un confronto leale e necessario”, ha detto Renato in apertura di show. Per l’occasione, ha messo in campo tutto quello che poteva come ha fatto sempre nel corso della sua irripetibile carriera. C’è l’orchestra, il coro e 12 ballerini bravissimi che l’hanno accompagnato sul palco. Ha ballato anche lui sottolineando come a 72 anni “l’ostinazione sia ancora tremenda”. Presentando la tournée, a chi gli aveva chiesto come facesse a prepararsi fisicamente, l’artista era stato molto filosofico rispondendo: “Il miglior esercizio per stare sul palco 3 ore e mezzo è farlo coi sentimenti. Con quelli puoi anche scalare le montagne”.