“SaN LoREnZo” segna la collaborazione tra due artisti della stessa terra: ALFA ed Annalisa. Lui è di Genova, lei di Savona: entrambi amano il mare.

Per il loro duetto, si sono spinti più in su fino al cielo, dove solitamente si guardano le stelle. Nel comunicato di presentazione della canzone, in uscita venerdì 13 novembre, si legge: “In una notte speciale, come quella di San Lorenzo, questo brano ricrea le atmosfere estive di un falò sulla spiaggia con gli amici, mentre si affidano i desideri alle stelle. ALFA ha recuperato questa canzone dal suo comodino e, attraverso la scrittura del pezzo, ha ottenuto maggiore consapevolezza di sé, trasformando ‘SaN LoREnZo’ in una forte promessa spirituale ed emotiva da fare a sé stessi”.

Il featuring con Annalisa in “SaN LoREnZo” dà voce al passato di ALFA, creando un dialogo tra il sé di ieri e la persona che è oggi e, come Annalisa nel suo ultimo album, il desiderio è di interrogarsi, di guardarsi da fuori e di scendere a fondo per conoscersi.

Anche questa volta, ALFA vuole coinvolgere i suoi fan con una sfida interattiva per farli entrare virtualmente nel mondo del nuovo singolo. Prossimamente, infatti, uscirà un videogioco gratuito in cui l’obiettivo dei giocatori è quello di salire più in alto possibile, verso le stelle, per vincere una videochiamata con l’artista che farà loro una sorpresa.

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore classe 2000. Seguitissimo su Instagram, Tik Tok e YouTube, vanta un tour tutto sold out, un doppio disco di platino e 6 dischi d’oro, gli ultimi ottenuti per l’album “Before Wanderlust” e il singolo “SuL Più BeLLo”.

Dal canto suo, Annalisa ha da poco pubblicato l’ultimo album di successo “Nuda”, trascinato da canzoni come “Houseparty” e “Tsunami”.