Alfa: “La Francesca di ‘Vabbè ciao’? Poi è tornata, ma sono andato via io!”

Radio Italia solomusicaitaliana trasmette per tutta la settimana dal Bravo Baia di Tindari, in Sicilia, dove ha già portato intrattenimento e tanta musica italiana, anche dal vivo. Nella suggestiva location, a pochi passi dal mare, Alfa si esibirà infatti per una nuova puntata di RADIO ITALIA LIVE ESTATE: prima di dedicarsi al palco, l’artista ha incontrato in diretta i nostri speaker Mauro Marino e Manola Moslehi, per parlare del suo ultimo singolo “Vabbè ciao” e di un grande anno iniziato con Sanremo e proseguito con i palazzetti.