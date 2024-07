Alfa e il “blackout” con Jovanotti: “Grazie a lui, ho capito cosa volevo fare”

L’ultimo singolo di Alfa è “Vabbè ciao”, in cui lui racconta del colpo di fulmine per una ragazza di nome Francesca. Non è stata la prima persona in assoluto, però, a mandarlo in “blackout”: allargando il campo alla musica, infatti, questo primato tocca a Jovanotti. “È stato il mio primo concerto a 5 anni”, ricorda Alfa che, dopo quella sera, si è detto: “Voglio fare questa cosa nella vita!”. Non a caso, un duetto con Lorenzo è in questo momento uno dei più grandi sogni del cantante genovese classe 2000.