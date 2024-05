Alfa: dal “palo” ricevuto da Francesca nasce “Vabbè Ciao”. “La ringrazio perché...”

“Vabbè ciao” è un brano con sonorità un po' diverse dagli ultimi pezzi usciti e parla di una storia d'amore idealizzato, una storia che sembrava dovesse iniziare ma che in realtà è finita in una notte. È la traccia numero 5 del suo ultimo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”, portato al successo dal brano presentato a Sanremo “Vai!”.