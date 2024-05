Alessandra Amoroso: “Un giorno mia nipote suonerà con me! Il nuovo album…”

Ancora qualche mese e Alessandra Amoroso tornerà nei palazzetti. Nell’attesa, oltre a esibirsi in Piazza Duomo a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, la cantante è già stata ospite di Annalisa e, per l’occasione, ha mostrato sui social come cura personalmente, dall’inizio alla fine, il suo make-up per il palco. “Nei concerti, io mi trucco sempre da sola”, ha spiegato molto categoricamente, salvo rare eccezioni: “Poi ho la mia musica in sottofondo, è il momento in cui non ho nessuno in camerino”.