Alessandra Amoroso, Tutto accade: “La scaletta per San Siro è già pronta”

“Tutte le cose che io so” è il brano che hai dedicato alla tua nonna che non c'è più. Se lei oggi fosse qui, cosa ti direbbe?

“Mi direbbe, in dialetto: 'Amore mio, sei la più brava di tutte, piccina mia, sei un orgoglio...'. Quando andavo a trovarla a casa mi diceva sempre: “Ma quando ti vedrò in televisione?”, e io le rispondevo: 'Che ti frega? Io sono qui adesso!'. Lei voleva sempre vedermi, so che è orgogliosa di me; in un modo diverso ce l'ho vicina e ce l'ho nel cuore. Anche metabolizzare la mancanza di mia nonna è stato un passaggio del mio percorso personale, per comprendere quello che è la vita. Nel momento in cui ci si avvicina al dolore e si cerca di vederlo sotto un altro punto di vista, è tutto più semplice da capire.”