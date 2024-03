Alessandra Amoroso svela un po’ di sé attraverso le canzoni dell’ultimo Sanremo

Alessandra Amoroso è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultimo Sanremo. Con “Fino a qui”, brano con cui ha debuttato in gara, ha emozionato e soprattutto ha centrato l’obiettivo che si era prefissata, cioè ritenersi orgogliosa e soddisfatta del suo percorso. Visto che tante altre canzoni del Festival sono già entrate nella sua playlist, abbiamo cercato di conoscerla un po’ meglio anche attraverso alcuni dei versi citati dai suoi colleghi nei testi. Parliamo di Mahmood, Annalisa, Emma… Vediamo come se l’è cavata in questo video.