Alessandra Amoroso: "Sono felicissima! Mi sto godendo tutto"

Com’eri prima di salire sul palco?

Ero serena, non vedevo l’ora! Ho sempre detto “se dovessi avere tra le mani il brano giusto, proverei!”. Ora penso di avere un brano che racconta la totalità di ciò che sono stata e come sono diventata in questo anno e mezzo. “Fino a Qui” è come un vestito su di me, ma è anche una taglia unica, cioè che può andare bene a tutti. Non vedo l’ora di cantarlo ogni sera. L’ho provato con la mia maestra, l’ho cantato in studio, eccetera e ogni volta era un’emozione diversa. Nei prossimi giorni cambierà ancora.