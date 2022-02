Alessandra Amoroso si riscalda per lo stadio a RADIO ITALIA LIVE

Andando alla scoperta delle canzoni che comporranno la scaletta di San Siro, Alessandra Amoroso ha raccontato di aver fatto un nuovo passo a livello di consapevolezza personale e professionale. Ci ha raccontato: “Quest’anno si è aperto un nuovo capitolo per me, anche per quel riguarda la musica e per godere di quello che faccio. Quindi probabilmente, aprendosi un nuovo capitolo, sarà per me una nuova era completamente diversa, perché prima non avevo gli strumenti adatti e necessari per capire quello che stavo andando a fare. Diciamo che non mi sono goduta appieno questi anni fatti di musica, quindi ora ogni brano mi farà davvero godere, spero non solo a me. La più difficile vocalmente? Devo dire che un pochino tutte… le mie canzoni sono belle e complicate, però va bene così. Almeno c’è quel pepe e ci divertiamo! Ce n’è una che mette assolutamente alla prova la mia emotività ed è ‘Immobile’, perché è proprio la canzone che ha fatto sì che Alessandra si unisse a questa grande famiglia”.