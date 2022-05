Alessandra Amoroso: “RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO è ritorno all’unione”

C’è anche Alessandra Amoroso in questo venerdì di prove in vista del grande appuntamento con RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, domani sera (sabato 21 maggio) a Milano. L’artista, proprio prima di salire sul palco e iniziare il suo sound-check, ha fatto un’incursione in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, insieme ai nostri Daniela Cappelletti & Emiliano Picardi, per raccontare già le prime sensazioni in vista dell’importante evento che torna in Piazza Duomo.