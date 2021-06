Alessandra Amoroso ospite di Emma all’Arena: “Sei speciale, orgogliosa di te”

Nella prima data all’Arena di Verona, Emma non ha nemmeno fatto in tempo a chiamare Alessandra Amoroso che è stata travolta dalle urla degli spettatori. “Non potevo non festeggiare questi 10 anni con una persona che c’è dall’inizio del mio percorso e sono contenta che sia qui insieme a me, perché anche lei come me si è dovuta fare ‘un mazzo tanto’”, ha poi detto, prima di abbracciare a lungo l’amica sul palco e cantare insieme a lei.