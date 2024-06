A dir la verità, la situazione non migliora a sentire il coro di tutta la piazza durante “Fino a qui”, il brano molto intenso che ha segnato la recente partecipazione di Alessandra Amoroso all’ultimo Festival di Sanremo. E “meraviglioso”, l’aggettivo che lei sceglie per tutto questo, è perfetto per una serata di così.