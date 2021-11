Alessandra Amoroso: il karaoke, la canzone più utile e un messaggio per “Sandrina”

Il nuovo singolo di Alessandra Amoroso si intitola “Canzone inutile”, ma la cantante ci tiene a precisare: “Non esistono canzoni inutili: il titolo per questa utilissima canzone l’ho usato prima di tutto per me, tanto che nel video vado a raccontare queste vite, queste anime diverse di due Sandrine che in realtà poi si sono ritrovate, si sono conosciute, si sono volute molto bene, tanto che oggi ho fatto venire proprio quella principale, quella autentica”. Anche nel video ufficiale del brano, Alessandra si è sdoppiata e quindi le abbiamo chiesto se avesse qualcosa da dire all’altra Alessandra che compare sullo schermo: “Se dovessi far mandare un messaggio da una Sandrina all’altra, forse non manderei un messaggio, direi soltanto a una “Sono orgogliosa di te” e probabilmente l’altra risponderebbe ‘Anch’io!’”.