Alessandra Amoroso festeggia il disco d'Oro di “Tutto accade”

Alessandra Amoroso ha ricevuto il Disco d'Oro per il suo ultimo album “Tutto accade”: il disco, da cui sono stati estratti i singoli “Piuma”, “Sorriso grande”, “Tutte le volte” e “Canzone inutile”, ha superato le oltre 25mila copie vendute. Per l'occasione l'artista ha condiviso tra le Storie di Instagram un video in cui ringrazia i fan per il traguardo: “Tutto accade per me è un disco molto speciale e spero che vi sia entrato nel cuore”.