Alessandra Amoroso: "Essere ascoltata credo che sia la chiave di tutto"

Cosa diresti a quelle persone che non ti hanno dato credito come donna nel corso della tua carriera?

Se questa domanda me l’avessi fatta un anno fa, la risposta sarebbe stata proprio un po' più di quella che ti sto per dare ora. A oggi ti posso dire che ringrazio tutte quelle persone che non hanno creduto in me come donna, come artista, perché mi hanno dato una forza che ovviamente non mi è arrivata dal cielo. Ho impiegato tanto del mio tempo, della mia vita (e ho detto impegnato e non speso), perché a oggi posso dirti che davvero ringrazio questa gente. Oggi mi riconosco tanto: tu sai benissimo che l’ho fatto con fatica, che non ero sola, che mi sono fatta aiutare e io ringrazio la mia psicologa per questo, perché mi ha dato la possibilità di vedermi e di vedere quanto valgo come donna e come persona. Quello che dico a gran voce è non siete sole e non stateci, parlate, circondatevi di gente e abbiate, senza vergogna, voglia di raccontare la vostra storia, che poi in realtà potrà solo essere d’aiuto a chi l’ascolterà.