Alessandra Amoroso: “Cos'abbiamo in comune io e Laura Pausini, oltre a San Siro”

Il 13 luglio tutto accade a San Siro. Cosa succede invece il 12 e il 14, cioè il giorno prima e dopo il suo 200° concerto della carriera? Alessandra ha risposto così: “Il 12 luglio non parlerò con nessuno… So che dovrò fare delle prove notturne, in realtà non ci sarà il tempo di salire fisicamente sul palco. So che vicino a me avrò le persone che in quel momento mi potranno aiutare e sostenere. Dopo il live, spero di tornare a casa, fare l’estate giù e dedicare un po’ di tempo a me”.