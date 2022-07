Alessandra Amoroso conquista San Siro e annuncia Tutto Accade Tour

Alessandra ha sfoggiato più di un look, tutti firmati Balestra: un mantello blu scuro, con tessuto brillantinato (per l’apertura della serata); una tuta blu, lunga, con tessuto brillantinato e trasparente sulle gambe; un vestito corto, grigio e rosso e con tessuto brillantinato; un abito verde acqua, con pietre preziose sulle spalle, altri dettagli preziosi sul busto e sulla vita e tessuto trasparente sulle gambe; uno spezzato composto da gonna con paillettes, giacca con dettagli in pelo rosa e reggiseno (in vista); e un altro spezzato blu elettrico, brillantinato, costituito da top e gonna corta (per la chiusura). Gli outfit sono stati realizzati pensando alla grinta e alla voglia di “Vivere a colori” dell’artista.