Alessandra Amoroso canta l'Official Song della Divisione Calcio Femminile

Alessandra Amoroso sarà la madrina d'eccezione della Supercoppa Femminile. La cantante è stata coinvolta da Radio Italia solomusicaitaliana, che da oggi è anche media partner ufficiale della Divisione Calcio Femminile: in particolare, l'artista ha scelto la sua “Tutto accade” come Official Song della divisione e la canterà in occasione della finalissima della Final Four in programma a gennaio.