Sono andata con zero aspettative ma con obbiettivi. Volevo fare centro. Credo di averli raggiunti, mi reputo soddisfatta e orgogliosa del mio Sanremo. Il Festival non me l’aspettavo così: è stato totalizzante. La canzone “Fino a Qui” era come un gioiello tra le mani. Siamo riusciti a mettere in musica l'ultimo anno e mezzo della mia vita.