Aldo, Giovanni e Giacomo chiamano Renga al Grande Giorno: “Ma si sarà offeso?”

Rispetto al 1997, però, oggi tutti i componenti del trio sono genitori. “Aldo, la domanda per te è questa”, dice allora Giovanni prendendo il microfono. “Ti vedi più come il padre che, in ‘Tre uomini e una gamba’, ci aspettava con il fucile in mano oppure come i padri che ci sono adesso?”. Aldo però svia: “È più mia moglie che tiene il fucile, io subisco e basta!”, scherza. Ci pensa Giovanni a riportare la serietà: “Forse, essendo diventati genitori, ci rivediamo più nei padri che abbiamo rappresentato in questo film sicuramente”. Se nell’ultimo film Giovanni e Giacomo sono due papà diversi ma comunque eleganti, Aldo interpreta un personaggio molto espansivo ed esuberante (troppo): “Non mi ci rivedo, perché non mi è mai capitato di distruggere un matrimonio!”, conclude Giovanni Storti. Nel video qui sotto, oltre all'intervista, trovate anche alcuni spezzoni de "Il Grande Giorno".