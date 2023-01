Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi super ospiti a Sanremo 2023

Stando alle anticipazioni del presentatore e direttore artistico, i tre cantanti si esibiranno insieme per la prima volta in assoluto nella loro carriera e incanteranno il teatro e il pubblico a casa con “qualcosa di unico”. La loro esibizione è in programma per la seconda serata del Festival, mercoledìì 8 febbraio, mentre era già stato reso noto che i super ospiti della prima serata saranno Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione di Sanremo con "Brividi".