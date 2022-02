Aka 7even, la serata cover con Arisa: “L'ho istruita per il Fantasanremo”

Aka 7even si esibirà per 20esimo nella serata cover del Festival di Sanremo: interpreterà con Arisa il brano Cambiare. Intanto l'artista ha raccontato in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana quanto Alex Baroni sia per lui un punto di riferimento, il percorso che ha portato ad accettarsi, l'importanza di Perfetta così e le esperienze che ancora vorrebbe fare. Con Marina Minetti e Marco Falivelli, dal Fuori Sanremo Reward di Intesa Sanpaolo, Aka 7even svela anche quale canzone vorrebbe “rubare” tra quelle in gara.