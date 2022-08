Aka 7even: il tour, il lavoro su nuovi brani e il sogno della recitazione

TOUR. Questo 2022 è stato per Aka 7even anche quello della sua prima volta in tour. Dopo le 4 date indoor nei club di Milano, Roma e Napoli, l’artista è protagonista di un Summer Tour in tutta Italia. A proposito della tournée, Aka 7even (nome d’arte di Luca Marzano), ha detto: “È incredibile, penso che abbia superato le aspettative, abbiamo messo giù un bello show e sono contento che stia piacendo in giro”. Non solo live per l’artista, che sta lavorando a nuova musica: “Nel frattempo, tappa per tappa, quando sono in van o in hotel scrivo. Sto scrivendo tanta roba nuova e spero possa uscire il prima possibile, magari in un album”, ha anticipato. Luca ha aggiunto che, durante i suoi concerti, la canzone che fa ballare di più i fan è “Loca”, mentre quella che fa scattare più baci è “Mi manchi”.