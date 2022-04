Aka 7even già in tendenza con l'annuncio del nuovo singolo

Nel comunicato di presentazione della canzone, si legge: “Le giornate si allungano, le strade si riempiono di profumi e le serate si fanno più calde. ‘Come la prima volta’ ci trascina in quel mood leggero tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate, fino a vedere finalmente l’alba che sta tornando, come se fosse la prima volta”.