Aka 7even, dopo i live nei club il “Summer Tour”: le date

Aka 7even ha annunciato 8 date estive, in attesa dei concerti nei club di Roma (3 giugno), Napoli (5 e 6 giugno), con il primo live sold out) e Milano (9 giugno). L'artista porterà live i brani che ci hanno fatto ballare in questi due anni e presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Come la prima volta”.