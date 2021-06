Aka 7even, da uno scantinato ad Amici: “Ora voglio aiutare i miei genitori”

Luca è da sempre molto legato alla sua famiglia: non solo i genitori, ma anche i 4 fratelli tra cui Domenico, anche lui cantante. Com’è crescere con un fratello in casa che sogna anche lui di fare l’artista? “È sicuramente un modo per spronarmi di più a fare sempre meglio. Fortunatamente abbiamo sempre condiviso la musica e abbiamo sempre cantato insieme, quindi non c'è mai stata competizione”. Poi svela la prima cosa che Domenico gli ha detto dopo "Amici": “Che è molto orgoglioso di me e che è felice di vedermi dove sono oggi”.