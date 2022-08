Aka 7even: “Con la musica live sento una connessione mai provata prima”

“Avevo solo 16 anni e per me non è stata una vera eliminazione, mi ha fatto l’effetto opposto. Arrivare fin lì a 16 anni mi ha fatto capire che dovevo fare quello: per me è stata la conferma di un possibile inizio. Nel corso del tempo ho fatto esperienza, alcune cose sono cambiate e altre no: accettavo tutti i consigli ma tenevo solo quelli che pensavo fossero giusti”.