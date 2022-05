“Akita fortunatamente si è adattata, però si vede a pelle che è una cucciola. Le ho insegnato a sedersi, a dare la zampa e quando dico ‘pipì’ lei sa che deve scendere. Seven fortunatamente non è geloso di Akita, anzi si trovano molto bene insieme. Il fatto è che vivono in due posti separati, quindi non si vedono tutti i giorni. Secondo me Akita è un pelino pochino più fotogenica e instagrammabile di Seven. Sarà anche un po’ che la misura e le linee facciali rendono di più. Però li amo tutti e due”, ha dichiarato Luca ai nostri microfoni.