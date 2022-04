Aiello è tornato e ci porta direttamente in “Paradiso”

“Ho scelto di stare in silenzio per un po’, di scrivere e ascoltarmi, di provare a volermi più bene, non è stato facile ma niente è impossibile”. Inizia così il post in cui Aiello lancia la sua ultima canzone. “PARADISO ha una vocazione speciale, un’aspirazione speciale già dal titolo. È nata un po’ di tempo fa, quando sentivo il bisogno di cambiare pagina e non guardarmi più indietro e così è stato”, ha aggiunto.