Tra i brani c'è anche Sweet dreams in duetto con Annalisa : questo pezzo è in rotazione su Radio Italia solomusicaitaliana.

L' album 1990 di Achille Lauro , che omaggia gli anni 90 con 7 canzoni tra cui Sweet Dreams con Annalisa, è primo in classifica. I brani contengono 8 featuring e sono realizzati in collaborazione con ben 5 produttori.

