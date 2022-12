Achille Lauro torna tra i banchi di scuola per aiutare i ragazzi

“Volevo fare qualcosa che fosse vicino ai ragazzi”, ha raccontato Lauro. “Legare l'uscita musicale (quella di ‘Che Sarà’, ndr) a un’attività che fosse veramente d'aiuto. L'idea è incontrare gli studenti e parlare di orientamento, di futuro, dell’importanza di credere in quello che si fa e anche di saper sbagliare per poi trovare il proprio percorso. Ognuno di noi è portato per qualcosa e non è impossibile far diventare un sogno una professione”.