Achille Lauro torna con il nuovo singolo “Che sarà”, su Radio Italia

“Come vi chiamate? Qual è la vostra data di nascita, dove siete nati? Vi siete mai sentiti felici, amati?”, sono alcuni dei quesiti che lo stesso Lauro ha voluto rendere noti, attraverso una lettera indirizzata esplicitamente ai giornalisti. “Vi siete mai chiesti per quanto tempo saremo qui o perché siamo qui? Avete paura di morire? Avete mai pensato di voler vivere per sempre? A cosa vi aggrappate per non cadere giù?”, prosegue ancora l’artista. Alla fine, la domanda più significativa, quella che dà il titolo anche alla canzone, è semplicemente: “Vi siete mai chiesti che sarà?”.