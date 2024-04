Il calendario di “Achille Lauro Summer Fest - A RAVE BEFORE L’ILIADE” arriva così a un totale di 18 appuntamenti, tutti con Boss Doms come special guest. L’artista ha promesso un vero e proprio rave all’insegna dell’inclusività, in attesa dei due eventi unici che si terranno il 4 ottobre a Milano e il 7 ottobre a Roma e che prenderanno il nome di “RAGAZZI MADRE – L’ILIADE. IL LIVE”.