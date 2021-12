Achille Lauro ha ringraziato il pubblico che ha assistito al suo One Night Show di ieri sera al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il concerto speciale in cui l’artista si è esibito con l’accompagnamento della sua band e dell’Orchestra della Magna Grecia e, grazie a una speciale tecnologia, ha trasformato il proprio battito cardiaco in un’opera d’arte digitale.