Achille Lauro: per Sanremo 2022 c’è l’album Lauro - Achille Idol Superstar

Dopo 26 dischi di platino, 12 dischi d’oro, il successo di “Rolls Royce”, “Me ne frego” e dei cinque straordinari quadri portati in scena nel corso dell’ultima edizione di Sanremo in veste di superospite, Achille Lauro è pronto a tornare sul palco dell’Ariston per il quarto anno di fila, un record assoluto, con il brano “Domenica”, l’accompagnamento dell’Harlem Gospel Choir, uno dei cori gospel più famosi al mondo e la direzione d’orchestra di Gregorio Calculli.