Achille Lauro: “Orietta Berti è una rockstar. Sanremo 2022? Sarebbe bello...”

Laffranchi: Possiamo ipotizzare un tuo ritorno a Sanremo, in gara, come super-ospite o in altri ruoli? Ti ha già chiamato Amadeus?

“No, assolutamente no. Sarebbe bello tornare perché è un palco che mi ha dato tanto e, in questa epoca chiusi in casa, ha fatto anche tanto per le persone e ha avuto più valore degli anni scorsi. Il direttore artistico ha fatto un percorso e delle scelte pazzesche, rendendo il Festival di Sanremo una grande vetrina per i giovani. Non so se l'anno prossimo ci sarò, adesso mi sto dedicando alla mia vita e me la sto godendo.”