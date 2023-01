Achille Lauro: “Non dico cosa voglio diventare. Amadeus ha cambiato Sanremo”

In conclusione, è impossibile non parlare di Sanremo con Achille Lauro, un artista che negli ultimi anni ha imparato a conoscere il Festival in ogni sua forma, come concorrente e come ospite. “Credo che Amadeus non abbia bisogno di buona fortuna”, dice in vista di Sanremo 2023. “Gianni Morandi è un personaggio pazzesco, oltre che una grande icona della musica italiana, un personaggio super-positivo e, secondo me, perfetto per quello che farà quest’anno”. Il Direttore Artistico lo ha rivoluto anche quest’anno, tra gli artisti che, nella settimana del Festival, si esibiranno sul palco di Piazza Colombo, a pochi metri dall’Ariston: “Amadeus ha cambiato completamente il Festival in questi anni, quindi gli va dato merito”, aggiunge quindi Lauro sul conduttore. Poi, ha un messaggio anche per gli artisti che invece saranno in gara tra pochi giorni a Sanremo: “Io conosco molto da vicino il Festival e faccio un in bocca al lupo a tutti quanti, perché comunque è sempre bello poter esprimere ed esporre la propria musica in un contesto così”.