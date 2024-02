Achille Lauro ha deciso di salutare il nostro Paese per qualche tempo, ma è per una buona causa. Il cantante ha scelto gli Stati Uniti, ed esattamente Los Angeles, per concentrarsi su nuova musica: “Ci vediamo in Italia per i concerti”, è l’appuntamento che ha dato ai fan; anche sul fronte dei live, però, ci sono novità in vista… Intanto, lui approfitta della sua permanenza in America per incontrare Tiziano Ferro, alimentando il sogno social di una collaborazione.