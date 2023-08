Achille Lauro e Rose Villain: il singolo Fragole è Disco di Platino

Achille Lauro e Rose Villain hanno cantato “Fragole” a RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO in Piazza Duomo a Milano, lo scorso 20 maggio. Da quel momento in poi, il brano è diventato sempre di più uno dei più ascoltati in quest'estate italiana, che i due artisti stanno vivendo in maniera diversa. Achille si sta concedendo del tempo per lavorare a nuova musica, mentre Rose sta girando l'Italia con il suo “Radio Gotham Tour – Summer 2023”: la prossima data è in programma il 4 agosto a Golfo di Patti (Messina).