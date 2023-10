Achille Lauro diventa direttore creativo e presenta una collezione di moda

Achille Lauro è attento ai giovani talenti: Les Enfants Terribles è stato infatti creato appositamente per loro. Il cantante ha coinvolto gli iscritti alle accademie di moda e ha deciso di dare ad alcuni di loro l’occasione di realizzare abiti per un importante evento di moda come il Vogue Forces of Fashion e per una sfilata "musicata" da un artista unico come lui.